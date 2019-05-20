بعد ساعات من التأخير.. انتظام الرحلات الجوية بمطار أبها الدولي

عادت الرحلات الجوية بمطار أبها الدولي في منطقة عسير، إلى انتظامها الطبيعي، صباح اليوم الاثنين؛ وذلك بعد تأخير للرحلات استمر ساعات.

وأوضح مطار أبها، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر: «أعزاءنا المسافرين.. نود إبلاغكم بعودة الرحلات في مطار أبها الدولي إلى الوضع الطبيعي. ولمزيد من التفاصيل عن الرحلات ومواعيدها، يمكنكم التواصل مع الناقل الجوي».

وأعلن مطار أبها، مساء أمس الأحد، تأثر مواعيد بعض الرحلات بسبب الأحوال الجوية، وبعد معالجة أنظمة الإنارة بالمدرج المؤقت، ووجه المطار تنبيهًا إلى المسافرين بانتهاء الأعمال التطويرية بالمدرج الرئيسي وتحول جميع الرحلات إليه اعتبارًا من اليوم الاثنين.

Advertisements

ومن الرحلات التي تعرضت للتأخير، رحلة الخطوط السعودية رقم SV1681 القادمة من الدمام، التي وصلت الساعة 6:30 صباحًا، وبعدها أقلعت الرحلة رقم SV1682 المغادرة إلى الرياض الساعة 7:20 صباحًا.

وكذلك رحلة الخطوط السعودية رقم SV1653 القادمة من الرياض التي وصلت الساعة ٦:٠٠ صباحًا، قبل أن تقلع الرحلة رقم SV1676 المغادرة إلى الرياض الساعة ٦:٥٠ صباحًا.

وأيضًا رحلة الخطوط السعودية رقم SV1695 القادمة من الرياض التي وصلت الساعة ٤:٢٠ صباحًا، قبلما تقلع الرحلة رقم SV1696 المغادرة إلى الرياض في الساعة ٥:١٠ صباحًا.

وكان مطار أبها الدولي، أوضح في 24 أبريل الماضي، تأخير الرحلات الجوية؛ وذلك بسبب انخفاض مستوى الرؤية.

