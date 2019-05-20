«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية لدفعة شهر يونيو

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، صدور نتائج الأهلية للدورة التاسعة عشرة (شهر يونيو 2019).

ودعا البرنامج– عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- المستفيدين إلى التحقق من نتائج الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: http://ca.gov.sa

وأشار برنامج حساب المواطن إلى أنه سيتم صرف مخصص الدعم من برنامج حساب المواطن، لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة يوم الاثنين الموافق 10يونيو المقبل.

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وكان برنامج حساب المواطن قد أودع يوم 9 مايو الجاري، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الثامنة عشرة (شهر مايو 2019)، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال، فيما بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83%، متخطيًا عددهم حاجز الـ12.3 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 42.5 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لثمانية عشرة دفعة أكثر من 333 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أنّ 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مايو أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

ونوّه المتحدث الرسمي بأنّ فريق الدعم في مركز الاتصال يرحبون باستفسارات المستفيدين ويستقبلونها خلال شهر رمضان المبارك من الأحد إلى الخميس بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ومن الساعة الثامنة مساءً إلى الواحدة صباحًا، كما يرحب فريق التواصل باستقبال أي استفسار على مدار الساعة، وذلك من خلال حساب خدمة العملاء @Citizen_care.

