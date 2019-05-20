السعودية | “الجنفاوي”.. يحصل على ماجستير الإعلام بامتياز

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الجنفاوي”.. يحصل على ماجستير الإعلام بامتياز والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:22 مساءً, 20 مايو 2019 م المناطق_الدمام حصل الزميل عقيل مرفوع الجنفاوي على درجة الماجستير في الإعلام بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى . تهانينا . ولمزيد من التقدم والنجاح .

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