ماذا يعني رقم الآيبان تحت التحقيق في حساب المواطن ؟

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن معنى رسالة “رقم الآيبان تحت التدقيق” التي تظهر لبعض المستفيدين عند التسجيل أو تحديث البيانات .

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد تلقى رسالة من إحدى المستفيدات جاء فيها: عند رقم الآيبان في حسابي مكتوب تحت التدقيق.. ماذا تعني؟

الإجراء حال تغيير الآيبان

ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول: في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 فبراير الماضي، الرجاء الانتظار سيتم التحقق منه خلال دفعة شهر إبريل ، وسيتم صرف الدعم “في حال كنت مستحق” على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

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وأضاف حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال تمت إضافة الآيبان قبل يوم 10 فبراير سيتم التحقق من الآيبان الجديد خلال دفعة شهر مارس، وفي حال وجود دفعات معلقة سيتم صرفها بحد أقصى 6 دفعات إضافة إلى الدفعة التي يتم التحقق فيها من الآيبان البنكي.

التسجيل مستمر

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.