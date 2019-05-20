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2019-05-20 الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في معقل المليشيات الحوثية بصعدة متابعات الخليج 365 - واس حرر الجيش الوطني، اليوم، مواقع جديدة في جبهة كتاف بمحافظة صعدة (معقل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران )، بعد مواجهات خاضها ضد المليشيات المسلحة.

وقال مصدر عسكري، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكنت من تحرير “جبال نهوقة” و”التبة البيضاء” و”تبة الطيران”، بجبهة كتاف.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، وفرار ما تبقى منهم.









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