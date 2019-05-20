2019-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقدم لكم اليوم 15 رمضان طريقة تحضير كباب اللحم على الطريقة السعودية، حيث تتنافس ربات البيوت في رمضان لإعداد أشهى الأكلات على مائدة الإفطار.

طريقة التحضير:

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يُمزج اللحم المفروم في وعاء كبير مع الدقيق وكافة التوابل والثوم المسحوق والبيضة ومكعّبي مرقة الدجاج ماجي المذوّبين حتّى تمتزج كافة المكوّنات جيداً بعضها مع بعض.

ثم يُقسّم المزيج إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم ليتم تسويتها بالزيت أو السمن بعد ذلك.

يُحمّى الزيت أو السمن في مقلاة كبيرة وتُقلى كرات اللحم لمدّة تتراوح بين 4 و5 دقائق أو حتّى يصبح لونها بنياً ذهبياً.