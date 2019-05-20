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تنبيه بهطول أمطار رعدية على بعض محافظات مكة

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2019-05-20

تنبيه بهطول أمطار رعدية على بعض محافظات مكة

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على محافظات الطائف، وتربة، ورنية، والخرمة والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية، واتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني، أو بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للإطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.





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