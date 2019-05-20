سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 20-5-2019 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرفية |...

شهد سعر الريال السعودى تراجعا أمام الجنيه المصرى اليوم ، وذلك فيما جاء خلال تعاملات اليوم الأثنين 20-5-2019، مواصلاً حالة التراجع التى شهدها فى ختام تعاملات الأسبوع السابق يوم الخميس الماضى، واليوم سوف نعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد .

وطبقاً لآخر تحديثات عدد من البنوك المصرية، وعلى رأسهم البنك الأهلى المصرى، وسوف ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية فى عدد كبير في البنوك العاملة فى السوق اليوم الاثنين، وحرصاً مننا في موقع “عرب نيوز” على إمدادكم بالمعلومات الاقتصادية وتطورات سوق الصرف الاقتصادي،ففي خلال السطور القادمة سوف نعرض كل ذلك.

سعر الريال السعودى اليوم

شهد سعر صرف الريال السعودى حالة من الاستقرار اليوم الاثنين، أمام الجنيه المصرى فى مختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى ، سجل الريال 4.53 جنيه للشراء و 4.55 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

شهد سعر صرف الجنيه الاسترلينى حالة من الانخفاض البسيط أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بآخر ختام تعاملات البنوك، يوم الخميس الماضى، وطبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى ، سجل “الاسترلينى” 21.6 جنيه للشراء و 21.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم الاثنين، وطبقاً للتعاملات المصرفية للبنك الأهلى المصرى، سجل 55.8 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.