محمد بن مسعود - الدمام - مذكرة تفاهم مع جمهورية بنجلاديش للتعاون في مجال الدفاع وافق مجلس #الشورى، اليوم، على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي. وفي مستهل جلسته العادية الثانية والأربعين برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية؛ للتعاون في مجال الدفاع. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. #الشورى يوافق على تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-20 وافق مجلس #الشورى، اليوم، على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي. وفي مستهل جلسته العادية الثانية والأربعين برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية؛ للتعاون في مجال الدفاع. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. Advertisements 20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440 01:41 PM مذكرة تفاهم مع جمهورية بنجلاديش للتعاون في مجال الدفاع مذكرة تفاهم مع جمهورية بنجلاديش للتعاون في مجال الدفاع وافق مجلس #الشورى، اليوم، على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي. وفي مستهل جلسته العادية الثانية والأربعين برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية؛ للتعاون في مجال الدفاع. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. ، #الشورى يوافق على تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية ،

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