، خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين 25 قاضياً بديوان المظالم ،

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً ملكياً بترقية 25 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.
وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف: إن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة أ) إلى درجة (رئيس محكمة ب)، وترقية اثني عشر قاضياً من درجة (وكيل محكمة ب) إلى درجة (وكيل محكمة أ)، كما تضمن الأمر الملكي ترقية عشرة قضاة من درجة (قاضي ج) إلى درجة (قاضي ب)، إضافة إلى تعيين ملازمين قضائيين على درجة (قاضي ب).
وأكّد الدكتور اليوسف؛ أن حرص القيادة الرشيدة على دعم القضاء ومنسوبيه، يأتي في إطار إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة والحرص على رد المظالم والإنصاف، وعدم المساس بالحقوق أياً كان شكلها ونوعها، ودليل ذلك هذا الأوامر الملكية التي تأتي كلها لدعم الأجهزة القضائية وظيفياً بما ينعكس على كفاءتها، وجودة أعمالها لتحقيق العدالة الناجزة، بدعمٍ كريمٍ مباشرٍ من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله.
خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين 25 قاضياً بديوان المظالموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-20
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً ملكياً بترقية 25 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.
وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف: إن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة أ) إلى درجة (رئيس محكمة ب)، وترقية اثني عشر قاضياً من درجة (وكيل محكمة ب) إلى درجة (وكيل محكمة أ)، كما تضمن الأمر الملكي ترقية عشرة قضاة من درجة (قاضي ج) إلى درجة (قاضي ب)، إضافة إلى تعيين ملازمين قضائيين على درجة (قاضي ب).
وأكّد الدكتور اليوسف؛ أن حرص القيادة الرشيدة على دعم القضاء ومنسوبيه، يأتي في إطار إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة والحرص على رد المظالم والإنصاف، وعدم المساس بالحقوق أياً كان شكلها ونوعها، ودليل ذلك هذا الأوامر الملكية التي تأتي كلها لدعم الأجهزة القضائية وظيفياً بما ينعكس على كفاءتها، وجودة أعمالها لتحقيق العدالة الناجزة، بدعمٍ كريمٍ مباشرٍ من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله.
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
01:01 PM
اليوسف: حرص القيادة على دعم القضاء يأتي في إطار إرساء مبادئ العدل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً ملكياً بترقية 25 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.
وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف: إن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة أ) إلى درجة (رئيس محكمة ب)، وترقية اثني عشر قاضياً من درجة (وكيل محكمة ب) إلى درجة (وكيل محكمة أ)، كما تضمن الأمر الملكي ترقية عشرة قضاة من درجة (قاضي ج) إلى درجة (قاضي ب)، إضافة إلى تعيين ملازمين قضائيين على درجة (قاضي ب).
وأكّد الدكتور اليوسف؛ أن حرص القيادة الرشيدة على دعم القضاء ومنسوبيه، يأتي في إطار إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة والحرص على رد المظالم والإنصاف، وعدم المساس بالحقوق أياً كان شكلها ونوعها، ودليل ذلك هذا الأوامر الملكية التي تأتي كلها لدعم الأجهزة القضائية وظيفياً بما ينعكس على كفاءتها، وجودة أعمالها لتحقيق العدالة الناجزة، بدعمٍ كريمٍ مباشرٍ من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله.
، خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين 25 قاضياً بديوان المظالم ،
المصدر : الخليج 365
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