، مع رئيس تنزانيا و"آل الشيخ".. هكذا خطفت "مسابقة القرآن الكبرى" قلوب الآلاف ،

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عبدالله النحيط الخليج 365 : رصدت عدسة "الخليج 365"، توافد عشرات الآلاف من المسلمين في العاصمة التنزانية "دار السلام"، لحضور المسابقة الكبرى للقرآن الكريم، التي أقيمت بملعب العاصمة الذي يتسع بملحقه لأكثر من مئة ألف متفرج.
مشاعر الفرح تَظهر جلية على وجوه الحاضرين للحدث الذي يعتبره أهالي دار السلام الأبرز؛ لا سيما وأن هذا هو العام العشرين في تاريخ المسابقة التي تشهد تطورًا كبيرًا في شتى المجالات.
وكان على رأس الحضور هذا العام: الرئيس التنزاني الدكتور جون بومبيه ماغوفولي، ورئيس الوزراء قاسم ماجاليوا، وبحضور ضيف الدولة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ.
مع رئيس تنزانيا و"آل الشيخ".. هكذا خطفت "مسابقة القرآن الكبرى" قلوب الآلافصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-20
عبدالله النحيط الخليج 365 : رصدت عدسة "الخليج 365"، توافد عشرات الآلاف من المسلمين في العاصمة التنزانية "دار السلام"، لحضور المسابقة الكبرى للقرآن الكريم، التي أقيمت بملعب العاصمة الذي يتسع بملحقه لأكثر من مئة ألف متفرج.
مشاعر الفرح تَظهر جلية على وجوه الحاضرين للحدث الذي يعتبره أهالي دار السلام الأبرز؛ لا سيما وأن هذا هو العام العشرين في تاريخ المسابقة التي تشهد تطورًا كبيرًا في شتى المجالات.
وكان على رأس الحضور هذا العام: الرئيس التنزاني الدكتور جون بومبيه ماغوفولي، ورئيس الوزراء قاسم ماجاليوا، وبحضور ضيف الدولة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ.
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
12:59 PM
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
01:12 PM
لقطات رصَدتها عدسة "الخليج 365".. 20 عامًا تطورًا يشهد عليها ملعب وتُسجّلها مشاعر فرح
عبدالله النحيط الخليج 365 : رصدت عدسة "الخليج 365"، توافد عشرات الآلاف من المسلمين في العاصمة التنزانية "دار السلام"، لحضور المسابقة الكبرى للقرآن الكريم، التي أقيمت بملعب العاصمة الذي يتسع بملحقه لأكثر من مئة ألف متفرج.
مشاعر الفرح تَظهر جلية على وجوه الحاضرين للحدث الذي يعتبره أهالي دار السلام الأبرز؛ لا سيما وأن هذا هو العام العشرين في تاريخ المسابقة التي تشهد تطورًا كبيرًا في شتى المجالات.
وكان على رأس الحضور هذا العام: الرئيس التنزاني الدكتور جون بومبيه ماغوفولي، ورئيس الوزراء قاسم ماجاليوا، وبحضور ضيف الدولة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ.
، مع رئيس تنزانيا و"آل الشيخ".. هكذا خطفت "مسابقة القرآن الكبرى" قلوب الآلاف ،
المصدر : الخليج 365
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