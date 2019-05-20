شرطة مكة تقبض على خاطفة المولودة نور من مستشفى في جدة.. والكشف عن جنسيتها وعمرها

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، القبض على خاطفة المولودة “نور فارع” وهي مواطنة في العقد الخامس من العمر.

وقال المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي: “أسفرت المتابعة الأمنية للقضية، وإجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات، عن تحديد هوية المتهمة بجريمة خطف الطفلة”.

وأشار “الغامدي”، إلى أن الخاطف “مواطنة في العقد الخامس من العمر، والقبض عليها وإيقافها وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقها”.

وأضاف المتحدث باسم شرطة مكة: جاء ذلك “بالإشارة إلى ما تم تداوله عن تعرض طفلة حديثة الولادة، للخطف من أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة، بتاريخ ١٤٤٠/٩/١١هـ”.

وختم “الغامدي”، بقوله إن “شرطة منطقة مكة تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره”.