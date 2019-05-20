نشطاء يتداولون صورًا للحظة الإسقاط
قال شهود عيان إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت، صباح اليوم الاثنين، صاروخًا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة جدة.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قالوا إنها للحظة إسقاط الصاروخ، الذي استهدف جدة فجر اليوم السبت، دون أن ترفق بما يؤكد صحتها.
وفي وقت سابق، نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي، في اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الإرهابية في اتجاه الطائف.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخًا حوثيًا باتجاه جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.