قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخًا حوثيًا باتجاه جدة

قال شهود عيان إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت، صباح اليوم الاثنين، صاروخًا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة جدة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قالوا إنها للحظة إسقاط الصاروخ، الذي استهدف جدة فجر اليوم السبت، دون أن ترفق بما يؤكد صحتها.

وفي وقت سابق، نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي، في اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الإرهابية في اتجاه الطائف.