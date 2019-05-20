السودان: الملك سلمان يقود جهودًا مخلصة لتعزيز التضامن العربي والإسلامي

رحَّبت السودان، اليوم الاثنين، بالدعوة التي وجَّهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء السبت الماضي، لعقد قمتين (عربية وخليجية) في مكة المكرمة، تسبقان القمة الإسلامية التي ستُعقد في مكة المكرمة نهاية هذا الشهر.

وثمّنت وزارة الخارجية السودانية في بيانٍ لها، الجهود المخلصة والمتواصلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرامية إلى تعزيز السلام في المنطقة، والتضامن العربي والإسلامي، معربةً عن تطلعها بأن تخرج القمتان بالنتائج المرجوة بما يعود على شعوب المنطقة بالاستقرار.

وكانت الإمارات والبحرين واليمن وعدة دول قد رحَّبت بدعوة خادم الحرمين الشريفين بعقد قمتين طارئتين (عربية وخليجية) لبحث أوضاع ومستجدات المنطقة.

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وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أعلن مساء السبت الماضي، أنَّ خادم الحرمين الشريفين وجَّه الدعوة إلى أشقائه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440هـ، لبحث الاعتداءات على سفن تجارية بالخليج، ومحطتين للنفط تابعتين لشركة أرامكو، وتداعيات ذلك على المنطقة.

وأضاف المصدر، أنَّه حرصًا من خادم الحرمين الشريفين على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، في كلّ ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة.

ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، فإنَّ خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- يُوجِّه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440 هـ، لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة.