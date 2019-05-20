مصادر تُطلع «عاجل» على ملابسات وفاة لاعب كرة قدم بجازان

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن ملابسات وفاة شاب أثناء مشاركته مع فريقه في دورة رمضانية لكرم القدم بمنطقة جازان.

وصُدم زملاء الشاب من الفريقين بوفاته داخل الملعب، وكذلك الجماهير الحاضرة وقتها لمشاهدة المباريات بالدورة الرمضانية.

وكان الشاب حيدر بن علي حيدر المغفوري (32 عامًا) يلعب ضمن تشكيلة فريقه في الدورة الرمضانية بالكربوس.

وقال شهود عيان إنه بذل مجهودًا كبيرًا في الملعب، قبل شعوره بالتعب الشديد، ثم سقط على أرض الملعب فجأةً قبل فترة وجيزة من نهاية المباراة.

Advertisements

وتجمهر حوله زملاؤه اللاعبون والكادر الإداري، وحضرت على الفور فرقة إسعاف إلى الملعب، قبل أن يتضح (عبر فحوصات طبية) أن اللاعب تُوفي.

وفيما تم نقل الجثمان إلى المستشفى، أشارت المعلومات إلى أن اللاعب المغفوري لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.

والشاب حيدر المغفوري بحسب المحيطين به، كان يتصف بالأخلاق الطيبة، ومحبوبًا من الجميع؛ نظرًا إلى الصفات الحسنة التي تحلى بها.

وقد خيَّم الحزن والأسى على الجميع بعد معرفتهم خبر وفاته.