كراني: استمرار هطول الأمطار على وسط وغرب وشرق المملكة.. الإثنين

توقّع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الإثنين، استمرار هطول الأمطار على الجنوبية الغربية، والمرتفعات الجبلية وشرقها، وأجزاء من وسط وغرب وشرق المملكة.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الإثنين 15 رمضان، بعون الله تستمر فرصة هطول الأمطار على الجنوبية الغربية، المرتفعات الجبلية وشرقها، وأجزاء من وسط، وغرب، وشرق، وشمال المملكة».

وأضاف خبير الأرصاد الجوية، أن هناك فرصة لزخات بردية، ورياح هابطة، وكذلك فرصة لتدهور الرؤية، وتسرب كتلة معتدلة على الشمال تجعل الطقس يميل للبرودة فجرًا.

من جانبها، أكدت الهيئة العامّة للأرصاد الجوية وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد، والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، على عدة مناطق بالمملكة، اليوم الإثنين.

Advertisements

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة» والمرتفعات الجنوبية من مكة المكرمة، تتأثر باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وتوقّعت هيئة الأرصاد، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الرياض، الشرقية، القصيم، حائل»، وأجزاء من منطقتي الجوف والمدينة المنورة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون من غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.