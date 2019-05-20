السعودية اليوم / الجامعة العربية تحتفل غداً بيوم كفاءة الطاقة



القاهرة 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في إدارة الطاقة بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمقرها في القاهرة الاحتفالية السابعة لليوم العربي لكفاءة الطاقة غداً الثلاثاء.

ويشارك في الاحتفالية التي ستقام برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب الدكتور محمد شاكر والمسؤولين من وزارات الكهرباء العربية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والشركات العاملة في مجال الكهرباء والطاقة، والخبراء والمتخصصين من المنطقة العربية .

وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور كمال حسن علي في تصريح له اليوم أن فعاليات اليوم العربي لكفاءة الطاقة ستتضمن جلسة للإعلان عن الفائز في مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة حول "أفضل منشأة أعيد تأهيلها لتصبح خضراء".

ويمثل اليوم العربي لكفاءة الطاقة حدثا يهدف إلى التعريف بأهمية كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، وبناء شراكات وجسور من التعاون في المنطقة العربية، ويمثل فرصة لاستعراض لآخر التطورات في مجال كفاءة الطاقة.

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12:52ت م

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