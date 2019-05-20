السعودية اليوم / تقنية الطائف تنفذ برامج تدريبية لمنسوبيها



الطائف 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

تنفذ وحدة التدريب والتطوير بالكلية التقنية بالطائف خلال شهر رمضان المبارك عدداً من البرامج المساندة لأعضاء الهيئة التدريبية والإدارية بالكلية.

وأفاد عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم، أن 27 برنامجاً موجهة لـ 617 مدرباً وإدارياً، ضمن خطة إدارة التدريب والتطوير بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

من جهته بين مشرف وحدة التدريب والتطوير بالكلية عادل الوافي، أن الوحدة أسندت مهمة تنفيذ هذه البرامج لأعضاء هيئة التدريب في الكلية كما تمت الاستعانة بعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف ووزارة التعليم، وذلك للاستفادة من الخبرات الموجودة في شتى مجالات التدريب من هذه الجهات.

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12:38ت م

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