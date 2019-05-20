السعودية اليوم / عمليات نوعية ناجحة بمركز أورام نجران



نجران 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

نجح بفضل الله الأطباء في مركز الاورام بمستشفى الملك خالد بنجران منذ تدشينه شهر مارس 2019م في إجراء عمليات جراحية نوعية أسهمت بفضل من الله في علاج 13 مريضا .

ووبينت صحة نجران أن العمليات تضمنت إجراء 4 عمليات استئصال لأورام في القولون بالمنظار وعملية إستئصال ورم بالمستقيم بالمنظار و 3 عمليات استئصال لأورام في رأس البنكرياس وعملية أخرى عبارة عن إستئصال نصف الكبد لورم في القنوات المرارية وعملية واحدة لاستئصال المعدة بالمنظار ،مفيدة أسبقية المركز في إجراء ثلاث عمليات للعلاج الكيماوي عن طريق المنظار PIPAC لعلاج أورام الغشاء البريتوني .

// انتهى //

12:36ت م

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