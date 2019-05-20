السعودية اليوم / رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الأهلية يكرم فريق الجمعية الحاصل على المركز الأول في بطولة كأس النخبة لكرة الهدف



الرياض 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

كرم رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الأهلية "كفيف" عضو مجلس لشورى الدكتور ناصر بن علي الموسى مساء اليوم، فريق جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض بمناسبة حصولهم على المركز الأول في بطولة كأس النخبة لكرة الهدف ،بحضور مدير عام الجمعية أنور بن حسين النصار.

وكان الفريق قد توج بكأس النخبة لمركز رؤيا بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في ختام بطولة كرة الهدف، التي أقيمت في نادي الشرقية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وهنأ الدكتور الموسى الفريق الفائز ، وقال :" الفوز هو نجاح للجمعية التي تحرص دائما على تدريب أعضائها رياضيا واجتماعيا، كما تحرص على التطور للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، التي أولت اهتمامها لذوي الاحتياجات الخاصة لدورهم الفاعل في بناء الوطن ".

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12:16ت م

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