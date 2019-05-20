

الرياض 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم عقدين لعلاج 200 مصاب في اليمن.

ووقّع العقدين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز الذي أوضح في تصريح صحفي أن العقدين يهدفان إلى تقديم الخدمات العلاجية لعدد 100 مصاب يمني في مستشفى البريهي و100 مصاب في مستشفى صابر، وتفعيل

نظام الإحالة الطبي، وتعزيز الاقتصاد اليمني.

وأشار إلى أن العقدين سيساعدان في إنقاذ حياة المصاب في الساعات الأولى للحد من مضاعفاتها، وكذلك توطين الخدمات الصحية داخل اليمن، ويستفيد منهما 200 شخص في محافظة عدن ومديرياتها بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف دولار أمريكي، وهي ضمن الجهود

المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني وفقًا للتوجيهات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالوقوف مع الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.

//انتهى//

11:50ت م

0026





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع عقدين لعلاج 200 مصاب في الداخل اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.