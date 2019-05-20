السعودية اليوم / مياه الشرقية تؤكد عودة ضخ المياه المحلاة لوضعها الطبيعي في أربعة مدن



الرياض 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

بدأت مياه الشرقية ضح المياه المحلاة لمدينة الدمام ومحافظة الخبر ومحافظة القطيف وتوابعها ورأس تنورة بعد انتهاء معالجة الانكسار في خط المياه المنتجة بمحطة شركة مرافق، والمغذي لخزانات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في الجبيل خلال الخمسة أيام الماضية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي بن دبشي الشراري ، أن فروع خدمات المياه بالمدن والمحافظات المعنية تم إعادة جميع الكميات المخصصة لها لجميع الأحياء التي كانت تضخ لها المياه المحلاة، مبينًا إيقاف تشغيل الآبار التي تم الاستعانة بها خلال أعمال الصيانة الطارئة لإصلاح الخط من شركة مرافق، التي أدت دورها التعويضي ضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات، إضافة إلى الصهاريج التي تم دعم العملاء بها خلال ذات الفترة.

وشدد المهندس الشراري على أهمية وجود الخزانات في العقارات والمنازل بجميع أنواعها؛ لما للتنظيم المائي المذكور من أثر بالغ في التوازن المائي داخل المنشآت في جميع الأوضاع الطبيعية منها وخلال أوقات الصيانة المجدولة أو الطارئة.

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11:47ت م

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