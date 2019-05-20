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النيابة العامة تعلن تفاصيل بدء تطبيق نظام الدوام المرن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت “النيابة العامة” بدء العمل بأحكام تغيير أوقات الدوام الرسمي بتطبيق الدوام المرن، في ضوء أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في “الخدمة المدنية”، النافذة بتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٠هـ، والمنطوية على (٢٦١) مادة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها: “استشعاراً منا لتلبية كافة مقومات بيئة العمل الناجحة وتوفير الأجواء المتممة لذلك وفق سبل راحتكم نحيطكم علماً ببدء العمل بتطبيق النظام المرن داخل جهاز النيابة العامة، وهنا مؤشرات توقيت الدوام الرسمي: (من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، أو من العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً، أو من الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً).
وكانت وزارة التجارة قد بادرت لتكون أولى الوزارات في تفعيل النظام وبدأت تطبيقه اعتباراً من أمس الأحد.
يذكر أن ساعات العمل المرنة جاءت ضمن أبرز الإضافات الجديدة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية.
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