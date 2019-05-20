شكرا لقرائتكم فيديو.. رجل أمن یحمل مُسناً لمساعدته على صعود الدرج بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-20 فيديو.. رجل أمن یحمل مُسناً لمساعدته على صعود الدرج بالمسجد الحرام متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة وثق مقطع فیديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ قيام رجل أمن بحمل مسن لمساعدته على صعود درجات السلم بصحن الطواف في المسجد الحرام بمكة المكرمة. Advertisements وأظھر المقطع حمل رجل الأمن للمسن المعاق؛ لمساعدته على صعود الدرج، حیث لاقى المقطع إشادة واسعة من رواد شبكات التواصل الاجتماعي. وأشاد متداولو المقطع بالدور الذي يبذله رجال الأمن ومواقفهم الإنسانية الدائمة لخدمة المعتمرين.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رجل أمن یحمل مُسناً لمساعدته على صعود الدرج بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.