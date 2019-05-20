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2019-05-20 فيديو.. تلاوة خاشعة للشيخ بندر بليلة من تراويح ليلة 15 رمضان بمكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة نشر الحساب الرسمي لإدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مقطع فيديو للشيخ الدكتور بندر بليلة من صلاة التراويح ليلة 15 رمضان بمكة المكرمة. Advertisements وقرأ الشيخ بندر بليلة آيات من سورة مريم بصوت عذب، في سكينة وخشوع في صلاة التراويح. يأتي ذلك في ظل منظومة متكاملة من الخدمات توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.









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