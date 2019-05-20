شكرا لقرائتكم إمساكية اليوم 15 رمضان وموعد أذاني المغرب والعشاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-20 إمساكية اليوم 15 رمضان وموعد أذاني المغرب والعشاء متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة تقدم صحيفة “متابعات الخليج 365” لقرائها الأعزاء إمساكية شهر رمضان المبارك ومواقيت الصلاة في يوم 15 رمضان بتوقيت مكة المكرمة. Advertisements ويحين موعد أذان المغرب اليوم 15 رمضان في تمام الساعة الـ6:54 مساء بمشيئة الله، ويرفع الأذان الشيخ سهيل حافظ. بينما يؤذن لصلاة العشاء اليوم 15 رمضان الساعة الثامنة وأربع وخمسين دقيقة بمشيئة الله، ويرفع الأذان الشيخ أحمد خوجه.









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