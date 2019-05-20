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2019-05-20 الجيش اليمني يتقدم شرق صعدة ويقتل العشرات من عناصر الحوثي متابعات الخليج 365 - واس أعلن الجيش اليمني تقدمه باتجاه أولى مناطق مديرية الحشوة شرق محافظة صعدة وسط انهيار لصفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. Advertisements وقال مصدر عسكري يمني – وفقًا لموقع سبتمبر نت – : إن قوات الجيش تواصل توغلها باتجاه مناطق المديرية، بإسناد جوي لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن. وأشار المصدر إلى أن التقدم أسفر عن مقتل سقوط العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، بينما شن الإرهابيون الحوثيون وبالتزامن مع تقدم قوات الجيش اليمني عملية اختطافات واسعة للأهالي في المديرية واقتيادهم إلى مناطق مجهولة.









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