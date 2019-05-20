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جامعة الملك عبدالعزيز تبدأ القبول في مرحلة البكالوريوس والدبلومات
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأت جامعة الملك عبدالعزيز اليوم الاثنين استقبال طلبات القبول في برامج الانتظام للبكالوريوس، والدبلومات للطلاب والطالبات للعام الدراسي الجامعي 1441هـ، لخرّيجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك بالمركز الرئيسي بجدة وفرع الجامعة برابغ.
ويستمر استقبال الطلبات في جامعة الملك عبدالعزيز حتى نهاية شهر شوال المقبل، عبر بوابة القبول الإلكترونية “عزز” عبر هذا الرابط (هنا).
وتُتيح جامعة الملك عبدالعزيز في مرحلة القبول إجراء أي تعديلات في الرغبات والبيانات إلى أن يتم تأكيد الطلب في المرحلة الثانية، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 30 من شهر شوال، فيما تتم مرحلة المفاضلة وإعلان نتائج المرشحين في الـ 7 من شهر ذي القعدة.
وتتطلب المرحلة الأخيرة تأكيد رغبة القبول عبر بوابة “عزز”، ليمنح بعدها المرشح الرقم الجامعي، وتتم المراجعة النهائية الشاملة لبيانات المرشح ومطابقة مرفقاته والتأكد من شخصيته وإصدار البطاقة الجامعية.
وقال مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن اليوبي، إن القبول يتم إلكترونياً في جميع المراحل الأربع المقررة بداية من استقبال الطلبات بشكل إلكتروني إلى الوصول للمرحلة الأخيرة عند تسلم البطاقة الجامعية.
وأشار مدير جامعة الملك سعود إلى أن نسب القبول ستكون متاحة ومعلنة لجميع الطلاب والطالبات، بما يعزز الشفافية العالية في نتائج القبول النهائية.
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