الان تتابع النيابة العامة: بدء العمل بأحكام تغيير أوقات الدوام الرسمي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: قررت النيابة العامة، بدء العمل بأحكام تغيير أوقات الدوام الرسمي بتطبيق الدوام المرن، لدى، في ضوء أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، النافذة بتاريخ ١١/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ، والمنطوية على( ٢٦١)، مادة.

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