الان تتابع شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في تعليم صبيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صبيا- الخليج 365 - عبد الله العازمي:

أعلنت إدارة التعليم صبيا عن توفر عدد من الوظائف على لائحة المستخدمين وبند الأجور كحراس أمن صباحي في عدد من مدارس البنات التابعة لها وتدعو الإدارة الراغبين في شغل الوظائف تعبئة نموذج الطلب المدرج وذلك حسب الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على الوظيفة المراد شغلها، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. مع ارفاق ما يثبت : ( صوره من الهوية الوطنية – صوره من كرت العائلة ).

أن لا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية. مع ارفاق المرفقات : ( المؤهل الدراسي – الدورات التدريبة في مجال الحراسات الامنية ) مع ضرورة القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع اجادة القراءة والكتابة.

أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي وإرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة الشاغرة. مع ارفاق ما يثبت صوره من صك المنزل – فاتورة الكهرباء – مشهد من امام المسجد ).

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ويشترط للمتقدم على وظيفة حارس لمدرسة البنات أن لا يقل عمره عن 30 سنة وأن يكون مع زوجته.

أن يكون المتقدم مسجل في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) مع ارفاق برنت من نظام ساعد للزوج والزوجة واجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديدا لمقابلة من قبل اللجنة.

أن لا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يكون المتقدم متقاعد من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية وسيتم التقديم عن طريق موقع الإدارة على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQX1Dc2zo84GnIY0mVgGNnasvpgy21kEPGBXeTtdb0k9HxtA/viewform

وللاطلاع على نموذج الطلب المدرج: