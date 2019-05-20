الان تتابع وظائف للرجال والنساء في أمانة محافظة جدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:
أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر وظائف شاغرة بنظام التعاقد للرجال والنساء لحملة البكالوريوس والماجستير مع توفر الخبرة للعمل في (إدارة أمن المعلومات) بمقر الأمانة.
وقالت أن الوظائف المطلوبة هي:
محلل حوكمة أمن معلومات
الشروط : بكالوريوس أو ماجستير في أحد تخصصات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وخبرة لا تقل عن 7 سنوات لحاملي درجة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن سنتين لحاملي درجة الماجستير وخبرة كافية في إدارة المشاريع التقنية وذكاء الأعمال ودورات وخبرات معتمدة في مجال تقنية المعلومات، أمن المعلومات .
وخبرة في مجال السياسات والتشريعات لحكومة أمن المعلومات وخبرة في تطبيق نطاقات ISO27001.
مهندس أمن معلومات أول
الشروط : بكالوريوس أو ماجستير في أحد تخصصات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وخبرة لا تقل عن 10 سنوات لحاملي البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 5 سنوات لحاملي درجة الماجستير.
وخبرة في مجال أنظمة الشبكات وأمن المعلومات وقواعد البيانات وخبرة في Email Security, Proxy, EDR/AV, SIEM, IPS, WAF, NGFW, Zero-Day Malware, APT Protection, DDos, Firewall ودورات PT, IH, IR, CEH, Database Security.
مدير مشروع
الشروط : بكالوريوس أو ماجستير في جميع التخصصات وخبرة لا تقل عن 10 سنوات لحاملي درجة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 5 سنوات لحاملي درجة الماجستير وشهادة PMP ودورات وخبرات معتمدة في مجال إدارة المشاريع التقنية، أمن المعلومات.
وسيستمر التقديم حتى الخميس الموافق 1440/9/18هـ.
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