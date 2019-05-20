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تفاصيل الوظائف الشاغرة في الهيئة العامة للمساحة

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جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت الهيئة العامة للمساحة عن حاجتها لشغل الوظائف الشاغرة في البرامج السنوية لحملة البكالوريوس فأعلى في تخصص المساحة.

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ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المساحة).
ولا يشترط الخبرة.

وعلى جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] 

وذلك خلال الفترة من 1440/9/14هـ وحتى تاريخ 1440/9/21هـ.

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