«الأرصاد» تنبه: أمطار رعدية وبَرد على «نجران».. و«المدني» يحذر

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جدة - خالد شويل - واس (نجران)
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الإثنين)، من هطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة، تستمر حتى الساعة الـ 2 من صباح (الثلاثاء).
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، من جهتها الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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