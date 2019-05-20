«السودان» ترحب بدعوة الملك سلمان لعقد قمتين «عربية» و«خليجية»

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جدة - خالد شويل - واس (الخرطوم) رحبت السودان بالدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين لعقد قمتين عربية وخليجية تسبقان القمة الإسلامية التي ستُعقد في مكة المكرمة نهاية هذا الشهر. وثمنت وزارة الخارجية السودانية في بيان صادر عنها الجهود المخلصة والمتواصلة التي تقوم بهاالمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرامية إلى تعزيز السلام في المنطقة، والتضامن العربي والإسلامي، معربة عن تطلعها بأن تخرج القمتان بالنتائج المرجوة بما يعود على شعوب المنطقة بالاستقرار.



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