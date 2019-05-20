شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الرحلات في مطار «أبها» وتشغيل المدرج الرئيسي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (أبها)
أعلن مطار أبها صباح اليوم (الإثنين)، أن الرحلات في مطار أبها عادت إلى وضعها الطبيعي بعد تأثر بعض الرحلات بالأحوال الجوية، وبعد معالجة أنظمة الإنارة بالمدرج المؤقت.
وأشار مطار أبها عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، إلى إنتهاء الأعمال التطويرية بالمدرج الرئيسي وتحول جميع الرحلات إلى المدرج الرئيسي اعتبارا من اليوم (الاثنين).
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