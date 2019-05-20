جديد”الأن” رابط خدمة جدارة 1440 بوابة التوظيف الحكومي الإلكترونية / للتقدم علي وظائف...

تسمح خدمة جدارة للتوظيف الحكومي، التقدم للوظائف الحكومية لأصحاب المؤهلات العليا، حيث يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم للوظيفة الحكومية، طبقاً لطبيعة الوظيفة والشروط المتاحة، ويكون التسجيل طوال ال24 ساعة، ويضمن التسجيل علي خدمة جدارة التيسير علي الحكومة والمواطن، وتوفير الوقت في التقدم للوظائف الحكومية، مع السرية في المعلومات الخاصة بكل متقدم، وتوفير الوظائف الحكومية لأصحاب المؤهلات العليا.

تقوم الحكومة السعودية بتوفير العديد من الوظائف الحكومية، عن طريق بوابة التوظيف الإلكترونية “جدارة” ويتم التقديم للراغبين في الإلتحاق بالوظائف علي هذا النظام، ونوفر لكم رابط التسجيل علي “جدارة”، حيث تعتبر بوابة التوظيف الإلكترونية جدارة أفضل الطرق لتوفير الوظائف الحكومية.

وظائف التعليم “رجال- نساء”

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن توفير “10456” وظيفة لحملة البكالوريوس، وذلك في ثلاث إدارات تعليمية وهي (إدارة جدة-إدارة الرياض-إدارة الشرقية)، والوظائف مقسمة للرجال 4953 وظيفة وللنساء 5503 وظيفة، والتقديم عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني.

موعد التقديم على وظائف التعليم

وتحدد موعد التقديم لها بدايةً من الأربعاء 17 رمضان 1440 في تمام الساعة 10 صباحاً، حتي يوم الثلاثاء 23 رمضان 1440 في تمام الساعة 4 عصراً.

رابط التسجيل لوظائف التعليم

للتسجيل علي وظائف التسجيل الدخول علي موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني.

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تهتم المملكة العربية السعودية، بالعديد من الإصلاحات التي تفيد المواطن السعودي، ومنها توفير الوظائف الحكومية المناسبة لأصحاب المؤهلات العليا من كلا الجنسين، ولذلك تم توفير خدمة جدارة للتسهيل علي المتقدمين للوظائف الحكومية، التسجيل ومتابعة النتائج النهائية للقبول في الوظيفة، مع توفير الوقت للحكومة والمواطن وعدم التكدس علي المكاتب الحكومية.

شروط التسجيل علي خدمة جدارة

للتسجيل علي خدمة جدارة لابد من توافر الشروط التالية.

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1-الحصول علي شهادة عليا وتطابقها مع التخصص المطلوب علي الخدمة.

2-الإنتهاء من فترة الإمتياز المشترطة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

3-الإلتزام بترتيب أفضلية الدرجات العلمية.

4-الإلتزام بفترة التقديم المقررة .

5-تحديد الرغبات حسب الوظيفة المطلوبة.

6-تحديد ترتيب الرغبات في التوظيف حسب التوزيع الجغرافي للمتقدم.

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وقد جذبت خدمة جدارة، كبري الشركات في المنطقة للمساهمة، في تأهيل وتدريب رواد الأعمال والشباب الباحث عن وظيفة، وذلك لتنمية مهاراتهم وخبراتهم، في مجال التكنولوجيا والأعمال الرقمية، مما يؤدي إلي توفير فرص العمل للمتميزين.