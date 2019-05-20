، "النفط" يرتفع إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعدما أوضحت "أوبك" أنها ستبقي على تخفيضات الإنتاج

ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع، اليوم الإثنين، بعدما أوضحت "أوبك"، أنها ستبقي -على الأرجح- على تخفيضات الإنتاج التي ساعدت على دعم الأسعار هذا العام، فيما يتواصل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ووفق "رويترز"، بحلول الساعة 06:04 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعاً 90 سنتاً بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 73.11 دولار للبرميل، بعد أن لامس في وقتٍ سابق 73.40 دولار، وهو أعلى سعر له منذ 26 أبريل، وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 71 سنتاً أو 1.1 بالمئة مسجلاً 63.47 دولار للبرميل.

كان الخام الأمريكي قد بلغ 63.81 دولار في وقتٍ سابق، وهي ذروته منذ أول مايو.