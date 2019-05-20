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وجّهت شركة "جوجل" الأمريكية ضربة قاصمة إلى شركة "هواوي" الصينية، بعدما رضخت الأولى لضغوط من الإدارة الأمريكية.
وقررت "جوجل" سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة؛ ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة المقبلة.
وقال المتحدث باسم "جوجل"، إن الشركة تلتزم بهذا القرار الصادر من وزارة التجارة الأمريكية، بضرورة وضع شركة "هواوي" ضمن الشركات التي لا تتمتع بتكنولوجيا أمريكية، ولكن ستراجع تداعيته.
وستواجه بتلك الطريقة "هواوي" مشكلة في هواتفها الجديدة بشأن تضمين عدد كبير من التطبيقات والخدمات المهمة على أجهزة أندرويد، التي تغزو بها العالم، كما أن هواتفها الحالية لن تتمتع بالتحديثات الأمنية الضرورية التي توفرها "جوجل".
"جوجل" توجه ضربة قاصمة إلى "هواوي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-20
وجّهت شركة "جوجل" الأمريكية ضربة قاصمة إلى شركة "هواوي" الصينية، بعدما رضخت الأولى لضغوط من الإدارة الأمريكية.
وقررت "جوجل" سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة؛ ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة المقبلة.
وقال المتحدث باسم "جوجل"، إن الشركة تلتزم بهذا القرار الصادر من وزارة التجارة الأمريكية، بضرورة وضع شركة "هواوي" ضمن الشركات التي لا تتمتع بتكنولوجيا أمريكية، ولكن ستراجع تداعيته.
وستواجه بتلك الطريقة "هواوي" مشكلة في هواتفها الجديدة بشأن تضمين عدد كبير من التطبيقات والخدمات المهمة على أجهزة أندرويد، التي تغزو بها العالم، كما أن هواتفها الحالية لن تتمتع بالتحديثات الأمنية الضرورية التي توفرها "جوجل".
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
11:24 AM
مشكلة كبرى ستواجه هواتفها الحالية والمقبلة
وجّهت شركة "جوجل" الأمريكية ضربة قاصمة إلى شركة "هواوي" الصينية، بعدما رضخت الأولى لضغوط من الإدارة الأمريكية.
وقررت "جوجل" سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة؛ ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة المقبلة.
وقال المتحدث باسم "جوجل"، إن الشركة تلتزم بهذا القرار الصادر من وزارة التجارة الأمريكية، بضرورة وضع شركة "هواوي" ضمن الشركات التي لا تتمتع بتكنولوجيا أمريكية، ولكن ستراجع تداعيته.
وستواجه بتلك الطريقة "هواوي" مشكلة في هواتفها الجديدة بشأن تضمين عدد كبير من التطبيقات والخدمات المهمة على أجهزة أندرويد، التي تغزو بها العالم، كما أن هواتفها الحالية لن تتمتع بالتحديثات الأمنية الضرورية التي توفرها "جوجل".
، "جوجل" توجه ضربة قاصمة إلى "هواوي" ،
المصدر : الخليج 365
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