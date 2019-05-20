، النيابة العامة تعلن لموظفيها بدء تطبيق نظام الدوام المرن ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت "النيابة العامة" بدء العمل بأحكام تغيير أوقات الدوام الرسمي بتطبيق الدوام المرن، لدى#النيابة_العامة، في ضوء أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في "الخدمة المدنية"، النافذة بتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٠هـ، والمنطوية على (٢٦١) مادة.
وقالت النيابة العامة لموظفيها: "استشعاراً منا لتلبية كافة مقومات بيئة العمل الناجحة وتوفير الأجواء المتممة لذلك وفق سبل راحتكم نحيطكم علماً ببدء العمل بتطبيق النظام المرن داخل جهاز النيابة العامة، وهنا مؤشرات توقيت الدوام الرسمي: (من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، أو من العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً، أو من الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً).
وكانت وزارة التجارة قد بادرت لتكون أولى الوزارات في تفعيل النظام وبدأت تطبيقه اعتبارا من أمس الأحد.
يُشار إلى أن ساعات العمل المرنة جاءت ضمن أبرز الإضافات الجديدة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، حيث تم منح الوزراء صلاحية إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها؛ بما لا يتجاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية.
النيابة العامة تعلن لموظفيها بدء تطبيق نظام الدوام المرنعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-20
أعلنت "النيابة العامة" بدء العمل بأحكام تغيير أوقات الدوام الرسمي بتطبيق الدوام المرن، لدى#النيابة_العامة، في ضوء أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في "الخدمة المدنية"، النافذة بتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٠هـ، والمنطوية على (٢٦١) مادة.
وقالت النيابة العامة لموظفيها: "استشعاراً منا لتلبية كافة مقومات بيئة العمل الناجحة وتوفير الأجواء المتممة لذلك وفق سبل راحتكم نحيطكم علماً ببدء العمل بتطبيق النظام المرن داخل جهاز النيابة العامة، وهنا مؤشرات توقيت الدوام الرسمي: (من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، أو من العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً، أو من الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً).
وكانت وزارة التجارة قد بادرت لتكون أولى الوزارات في تفعيل النظام وبدأت تطبيقه اعتبارا من أمس الأحد.
يُشار إلى أن ساعات العمل المرنة جاءت ضمن أبرز الإضافات الجديدة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، حيث تم منح الوزراء صلاحية إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها؛ بما لا يتجاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية.
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
10:56 AM
أعلنت "النيابة العامة" بدء العمل بأحكام تغيير أوقات الدوام الرسمي بتطبيق الدوام المرن، لدى#النيابة_العامة، في ضوء أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في "الخدمة المدنية"، النافذة بتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٠هـ، والمنطوية على (٢٦١) مادة.
وقالت النيابة العامة لموظفيها: "استشعاراً منا لتلبية كافة مقومات بيئة العمل الناجحة وتوفير الأجواء المتممة لذلك وفق سبل راحتكم نحيطكم علماً ببدء العمل بتطبيق النظام المرن داخل جهاز النيابة العامة، وهنا مؤشرات توقيت الدوام الرسمي: (من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، أو من العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً، أو من الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً).
وكانت وزارة التجارة قد بادرت لتكون أولى الوزارات في تفعيل النظام وبدأت تطبيقه اعتبارا من أمس الأحد.
يُشار إلى أن ساعات العمل المرنة جاءت ضمن أبرز الإضافات الجديدة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، حيث تم منح الوزراء صلاحية إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها؛ بما لا يتجاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية.
، النيابة العامة تعلن لموظفيها بدء تطبيق نظام الدوام المرن ،
المصدر : الخليج 365
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