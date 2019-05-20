مزايا خيالية في هاتف “هواوي” الاقتصادي الجديد

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تستعد شركة “هواوي” الصينية لطرح هاتفها الاقتصادي الجديد الذي يأتي بمزايا خيالية، بنهاية شهر مايو الحالي.
ويأتي هاتف “P smart Z ” بمواصفات مميزة، حيث يصل حجم شاشته إلى 6.59 بوصة، كما أنها لا تحتوي على أي ثقوب للكاميرا الأمامية.
وزودت “هواوي” هاتفها الجديد بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة “16+2” ميغا بيكسل، تتميز بخاصية التثبيت الأوتوماتيكي للصورة وتقريبها.
كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل، كما أنها لا تظهر على الهيكل إلا عند الحاجة لاستعمالها، فهي ستكون متحركة ومخفية.
ودعمت “هواوي” هاتفها الاقتصادي الجديد بإطار معدني وغطاء خلفي من البلاستيك..، في حين جاء غطاؤه الأمامي مصنوعًا من الزجاج.
ويأتي هاتف “P smart Z” مدعومًا ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، لديها القدرة على مواصلة العمل لمدة يومين متواصلين بالشحنة الواحدة ، كما أنها مصنوعة من الليثيوم بولمير غير قابلة للإزالة.
ومن المقرر أن يتم طرح الهاتف بسعر 300 دولار، بثلاثة ألوان هي الأسود والأزرق والأخضر.
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