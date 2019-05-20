وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة بترو رابغ

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أعلنت شركة بترو رابغ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مستشار النظافة الصناعية.

. مشغل وحدة التحكم: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

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. مشرف مناوب البوليمر.

. مشرف مناوب المونومر.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أغسطس 2019م.

ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

