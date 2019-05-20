وظائف شاغرة للجنسين في أمانة محافظة جدة

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أعلنت أمانة محافظة جدة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. محلل حوكمة أمن معلومات: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (أمن حاسبات، تقنية المعلومات، حاسب آلي، شبكات الحاسب والاتصالات، علوم الحاسب الآلي، علوم الحاسبات، هندسة البرمجيات، هندسة الحاسب الآلي).

. مهندس أمن معلومات أول (عدد وظيفتين): درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (أمن حاسبات، تقنية المعلومات، حاسب آلي، شبكات الحاسب والاتصالات، علوم الحاسب الآلي، علوم الحاسبات، هندسة البرمجيات، هندسة الحاسب الآلي).

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. مدير مشروع: درجة الماجستير أو البكالوريوس في جميع التخصصات.

وأوضحت الأمانة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 رمضان 1440هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

