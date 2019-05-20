سياسي / السودان ترحب بدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد قمتين عربية وخليجية

الخرطوم 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس رحبت السودان بالدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، لعقد قمتين عربية وخليجية تسبقان القمة الإسلامية التي ستُعقد في مكة المكرمة نهاية هذا الشهر. وثمنت وزارة الخارجية السودانية في بيان صادر عنها الجهود المخلصة والمتواصلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، والرامية إلى تعزيز السلام في المنطقة، والتضامن العربي والإسلامي، معربة عن تطلعها بأن تخرج القمتان بالنتائج المرجوة بما يعود على شعوب المنطقة بالاستقرار. Advertisements //انتهى// 09:41ت م 0014





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