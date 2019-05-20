السعودية اليوم / مقتل وإصابة ستة من رجال الشرطة الأفغانية بهجوم مسلح في كابل



كابل 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

قتل ثلاثة من رجال الشرطة الأفغانية وأصيب ثلاثة آخرون بهجوم مسلح على نقطة أمنية بالقرب من حي الشرطة السابع بمدينة كابل الأفغانية.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن المسئولين في مقر شرطة كابل قولهم إن الحادث وقع في منطقة دوغباد أمس، وأودى بحياة 3 من رجال الشرطة، وإصابة 3 آخرين، وأضافوا أن المسلحين المهاجمين فروا من المنطقة بعد اقتحام المركز الأمني.

وأعلنت جماعة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

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09:22ت م

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