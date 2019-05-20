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الان تتابع مسؤولون في تعليم الطائف يشاركون في توزيع وجبات الإفطار في الحرم المكي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:
شارك مساعد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف للشؤون التعليمية طلاب كشافة تعليم الطائف المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن في خدمة تفطير الصائمين بالمسجد الحرام، وذلك بتوزيع التمر وماء زمزم عليهم في صحن المطاف.
يأتي ذلك ضمن مشروع تفطير الصائمين كما شارك أبناءه الكشافة في كل برامجهم التطوعية داخل الحرم المكي الشريف من التنظيم والإرشاد والتطوع في خدمة ضيوف الرحمن، ضارباً بذلك خير مثال لأبنائه المشاركين في هذا المشروع التطوعي الرائع .يرافقه مدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي وعددا من مشرفي الكشافة.
من جانبه، وبتوجيه من سعادة المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي شاركت كشافة الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في خدمة الزوار والمعتمرين في بيت الله الحرام عن طريق مركز بادر التطوعي والذي تقيمه الادارة العامة للتعليم بمنطقة مكه المكرمة وضمت الفرقة المشاركة ١٣ كشاف و٥ قادة كشفيين وهم الاساتذه أحمد الجعيد وفهد السالمي ومعيوف البيشي وأحمد ورقنجي وسعيد المالكي ومحمد البردي وبإشراف مشرف النشاط الكشفي الأستاذ خالد الثقفي.
تم خلال الخدمة المساهمة في خدمة العربات بايصال الزوار والمعتمرين من موقف الباصات الى الحرم في حركة تردديه وكذلك المساهمة في التنظيم للمرضى في مستشفى اجياد للطواري وكذلك توزيع وجبات الافطار للصائمين في الساحات الخارجية للحرم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وكذلك المساهمة في منع دخول الاطعمه غير المصرح بها لساحات الحرم والتعاون مع رجال الأمن في التنظيم داخل المطاف.
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