انت الان تتابع تفاصيل خبر الحوثيون يطلقون صاروخين باليستيين على الطائف وجدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 20 مايو 2019 08:53 صباحاً - اعترضت الدفاعات الجوية السعودية فجر اليوم الاثنين، صاروخين بالستيين قادمين من اليمن فوق سماء مدينتي الطائف وجدة التابعتين لمنطقة مكة المكرمة، غرب المملكة.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن "قوات الدفاع الجوي السعودي في الطائف تصدت بدقة متناهية لصاروخ حوثي إيراني، وذلك قبيل تناول سحور اليوم الاثنين".

وأضافت أن "هذا الاعتداء السافر يكشف حقيقة التخطيط الإيراني لزعزعة أمن وأمان المعتمرين في ليالي رمضان".

وتداول مغردون مقاطع فيديو لحظة اعتراض الصاروخ جهة الجزء الشرقي الشمالي من محافظة الطائف.

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والثلاثاء الماضي، أعلنت مليشيا الحوثي تنفيذ هجمات بسبع طائرات مسيرة على منشآت حيوية في محافظتي الدودامي وعفيف بمنطقة الرياض. وقالت إن الهجمات أدت إلى توقف كامل لخط النفط في تلك المنطقة، وهو ما اعترفت به الحكومة السعودية.

ونشرت المليشيا صوراً عن موقع الهجوم وكشف عن أنها ستنفذ سلسلة عمليات تستهدف 300 هدف حيوي وعسكري في السعودية والإمارات واليمن.

وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، نقلاً عن مصدر فيما تسمى وزارة الدفاع الحوثية، أن هجمات 14 مايو على منشأتي "أرامكو"، "بداية" لمئات العمليات العسكرية.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فقد تجاوز إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة 200 صاروخ حيث تصدت لجزء منها الدفاعات الصاروخية فيما أصابت بعضها أهداف ومنشآت حيوية داخل المملكة.

وتتواصل، منذ 26 مارس 2015، معارك بين مليشيا الحوثي من جهة والتحالف السعودي الإماراتي وقوات يمينة موالية للحكومة الشرعية من جهة أخرى.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان إلى المساعدة والحماية الإنسانية.