صورة بهية للحرم المكي من أعلى نقطة ببرج الساعة التقطتها عدسة أحد المصورين

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة إبداعية وجذابة التقطتها عدسة أحد المصورين للحرم المكي من أعلى نقطة في برج الساعة.
وأظهرت الصورة التي التقطها المصور الفوتوغرافي “محمد البستاني”، ونشرها على حسابه بموقع “تويتر” الحرم المكي في حلة بهية وأنواره المتنوعة بين الأبيض والأصفر ترسم لوحة جمالية تعكس روحانية المكان، فضلا عن توثيقها حركة المصلين والمعتمرين في ليالي شهر رمضان الكريم.
وأثارت الصورة إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الذين تداولوها على نطاق واسع..، مشيدين ببراعة التقاطها من فوق البرج البالغ ارتفاعه نحو 600 متر.
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