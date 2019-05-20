“هيئة السياحة”: هذا هو شرط استرجاع المبالغ المدفوعة في حالة إلغاء السفر

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أوضحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن المسافر يمكنه استرجاع جميع المبالغ المدفوعة من وكالة السفر أو شركة الطيران في حال إلغاء السفر. وبيّنت الهيئة، أنه من حق المسافر استرجاع تلك المبالغ قبل تاريخ المغادرة..، ولكن بشرط أن لا يكون هناك رسوم خاصة بالإلغاء تم الاطلاع عليها مسبقاً من قبل المسافر.





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