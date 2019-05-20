“التجارة” تبدأ تطبيق الدوام المرن على موظفيها تجريبيا

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بدأت وزارة التجارة والاستثمار في تطبيق نظام “الدوام المرن” على موظفيها، والذي ورد به نص في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، والتي دخلت حيز التنفيذ.

وأوضحت الوزارة لموظفيها أنه “حرصًا على توفير متطلباتكم وراحتكم سيتم تطبيق نظام عمل الساعات المرنة لفترة تجريبية خلال شهر رمضان”، بحيث يكون الحضور والانصراف من 9 صباحاً حتى 2 بعد الظهر، أو من 10 صباحاً وحتى 3 عصراً، أو من 11 صباحاً وحتى 4 عصراً.

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ويختار الموظف أي 5 ساعات تناسبه ابتداءً من 9 صباحاً وحتى 4 مساءً ولكن بالتنسيق من مديره المباشر، كساعات مرنة.

وتطبيق ساعات العمل المرنة ضمن أبرز الإضافات الجديدة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية..، حيث تم منح الوزراء صلاحية إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية.



