“غرفة الرياض” تحذر من الاستثمار في تركيا بسبب المخاطر الأمنية والابتزاز

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حذّر رئيس غرفة الرياض عجلان العجلان من الاستثمار في تركيا، بسبب المخاطر الاستثمارية والأمنية حاليا، مبيناً أن الغرفة تلقت العديد من الاتصالات والشكاوى من مستثمرين سعوديين هناك يواجهون مشاكل وقضايا تهدد استثماراتهم.

وأوضح أن السلطات التركية تتغاضى عن حماية المستثمرين، في ظل الوضع المتردي للاقتصاد التركي، كما أن المستثمرين السعوديين مهددون بخسائر كبيرة بعد التضييق عليهم وتعطيل مصالحهم والضغط عليهم إلى حد الابتزاز من جهات متنفذة ومدعومة.

وأضاف أن السائح السعودي يعاني في تركيا من تزايد المضايقات الأمنية والنصب والاحتيال..، ووصل الأمر مع ملاك العقارات السعوديين إلى منعهم من دخول مساكنهم وعدم إعطائهم سند التملك..، ويتكرر ذلك دون تحرك حقيقي من الجهات المختصة هناك.

وأشار إلى أن ما يتعرض له السعوديون في تركيا كمستثمرين وسياح سيُفقد الثقة في تركيا لسنوات طويلة، مؤكداً أن المستثمر والسائح السعودي مرحب بهما في كثير من الدول الشقيقة والصديقة.

